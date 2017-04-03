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14:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Летом дорожники отремонтируют Екатеринбургскую кольцевую автодорогу

Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило тендер на ремонт ЕКАД.

Источник: РИА "Новости"

На работы выделят 167,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

За счет средств, выделенных из бюджета Свердловской области, на ЕКАД уберут колею и ямы, на некоторых участках положат новый асфальт. По условиям контракта, ремонт будут проводить без перекрытия движения для транспорта.

Согласно документации тендера, новый асфальт уложат на протяжении всей дороги, начиная с 33-го км. Всего отремонтируют девять участков общей длиной 16 км. Работы начнут после подписания контракта, а завершат до 20 октября этого года.

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