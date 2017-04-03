Летом дорожники отремонтируют Екатеринбургскую кольцевую автодорогу
Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило тендер на ремонт ЕКАД.
Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило тендер на ремонт ЕКАД.
На работы выделят 167,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.
За счет средств, выделенных из бюджета Свердловской области, на ЕКАД уберут колею и ямы, на некоторых участках положат новый асфальт. По условиям контракта, ремонт будут проводить без перекрытия движения для транспорта.
Согласно документации тендера, новый асфальт уложат на протяжении всей дороги, начиная с 33-го км. Всего отремонтируют девять участков общей длиной 16 км. Работы начнут после подписания контракта, а завершат до 20 октября этого года.