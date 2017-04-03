Челябинск направит полученные дополнительно полмиллиарда на гостевые маршруты и основные магистрали

Как уже сообщало агентство, депутаты Заксобрания утвердили поправки в областной бюджет, согласно которым Челябинск дополнительно получает 500 миллионов рублей из дорожного фонда.

«Приоритетность объектов для ремонта определяется важностью предстоящего Российско-Казахстанского форума — он пройдёт в Челябинске в октябре текущего года, — отметил губернатор Борис Дубровский на аппаратном совещании с замами и министрами.

Глава региона потребовал, чтобы выделенные средства были использованы максимально эффективно, с жестким контролем качества выполненных работ.

Губернатор распорядился оценить качество проведенных работ не только путем проведения общественной экспертизы, но и с привлечением независимых экспертов. «Это касается всех дорожных объектов, а не только находящихся на гостевых маршрутах», — подчеркнул Борис Дубровский. Он поручил главе Челябинска Евгению Тефтелевудержать эту тему на личном контроле.

На сегодняшний день общий объем дорожного фонда области составляет 10 миллиардов 59 миллионов рублей, в том числе 1,308 миллиарда рублей — средства федерального бюджета. В 2017 году в области планируется построить не менее 70 километров дорог областного и муниципального значения.