Вице-губернатор Албин назвал дату открытия Яхтенного моста
Яхтенный мост будет готов к тестированию 14 апреля. Об этом 3 апреля сообщил
Яхтенный мост будет готов к тестированию 14 апреля. Об этом 3 апреля сообщил
По оценке Албина, слова которого цитирует его
Яхтенный мост, который необходимо запустить к ЧМ-18, строится в Петербурге с 2016 года. Новая переправа — это подарок городу, который оплатили меценаты в лице пяти крупнейших
Яхтенный мост (490 метров) — один из восьми объектов, которые город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение — одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове. Строительство ведет ЗАО «Пилон».