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13:47 (мск), источник: Фонтанка

Вице-губернатор Албин назвал дату открытия Яхтенного моста

Яхтенный мост будет готов к тестированию 14 апреля. Об этом 3 апреля сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который накануне проверил готовность пешеходного моста в створе Яхтенной улицы.

Источник: РИА "Новости"

По оценке Албина, слова которого цитирует его пресс-служба, переправа строится в четком соответствии с утвержденным календарным планом. Компания «Пилон» уже завершила работы по сооружению основных несущих конструкций моста. И уже в мае, уточняют в Смольном, новый объект будет задействован при проведении тестовых мероприятий на стадионе «Санкт-Петербург Арена» — матчей Российской футбольной премьер-лиги. «Рабочее движение по мосту будет открыто 1 июня», — пообещали в пресс-службе Игоря Албина.

Яхтенный мост, который необходимо запустить к ЧМ-18, строится в Петербурге с 2016 года. Новая переправа — это подарок городу, который оплатили меценаты в лице пяти крупнейших дорожно-строительных компаний. Это ОАО «Метрострой» (вклад — 1,1 млрд рублей), ЗАО «Пилон» (426 млн рублей), ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (170 млн рублей), ЗАО «ВАД» (109 млн рублей) и ЗАО «ПО «Возрождение» (55 млн рублей). Сообща они вложили в стройку 1,8 млрд рублей.

Яхтенный мост (490 метров) — один из восьми объектов, которые город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение — одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове. Строительство ведет ЗАО «Пилон».

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