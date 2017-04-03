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13:58 (мск), источник: VN.ru

Зарплаты в Новосибирске стали третьими в России

Третье место занял Новосибирск в рейтинге зарплат среди российских городов с населением, превышающим миллион жителей, свидетельствуют данные Росстата.

Источник: Reuters

Среднемесячная зарплата в Новосибирске в 2016 году составила 39404 рубля. Лидерство среди городов-миллионеров захватил Екатеринбург, его жители получали в среднем по 43910 рублей. На втором месте расположился Красноярск с показателем 41767 рублей.

Также в топ-5 вошли Нижний Новгород (39339 рублей) и Уфа (39014 рублей). Стоит отметить, что в этом рейтинге не были представлены безусловные лидеры России — Москва и Санкт-Петербург. В противном случае Новосибирск занял был пятое место.

В самом конце таблицы находится Волгоград. Согласно исследованию Росстата, в этом городе работники получают в среднем 32341 рубль.

Всего в России насчитывается 15 городов-миллионеров. По количеству жителей Новосибирск является самым крупным после Москвы и Петербурга: согласно последним данным, в нашем городе проживают 1602,9 тысячи жителей.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске принадлежат сферам «Информационные технологии», «Продажи» и «Топ-менеджмент». «Финансовый директор, IT-директор могут заработать от 150, а главный конструктор — от 130 тысяч рублей, руководитель отдела маркетинга и рекламы — от 120 тысяч рублей в месяц», — рассказала VN.ru руководитель пресс-службы HeadHunter Елана Таращук. Меньше всего зарабатывают работники сельского и лесного хозяйства — 16 тысяч рублей.

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