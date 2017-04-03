Зарплаты в Новосибирске стали третьими в России
Третье место занял Новосибирск в рейтинге зарплат среди российских городов с населением, превышающим миллион жителей, свидетельствуют данные Росстата.
Третье место занял Новосибирск в рейтинге зарплат среди российских городов с населением, превышающим миллион жителей, свидетельствуют данные Росстата.
Среднемесячная зарплата в Новосибирске в 2016 году составила 39404 рубля. Лидерство среди
Также в топ-5 вошли Нижний Новгород (39339 рублей) и Уфа (39014 рублей). Стоит отметить, что в этом рейтинге не были представлены безусловные лидеры России — Москва и
В самом конце таблицы находится Волгоград. Согласно исследованию Росстата, в этом городе работники получают в среднем 32341 рубль.
Всего в России насчитывается 15
Самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске принадлежат сферам «Информационные технологии», «Продажи» и «Топ-менеджмент». «Финансовый директор,