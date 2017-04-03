Участок трассы Пермь-Екатеринбург реконструируют за 2,3 млрд рублей

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило электронный аукцион на реконструкцию участка трассы Пермь-Екатеринбург. Работы будут проходить как в крае, так и в Свердловской области. Максимальная стоимость контракта — 2,3 млрд рублей.



Заявки принимаются до 21 апреля, а 2 мая будут подведены итоги аукциона.



Реконструкция участка трассы должна быть завершена к 1 октября 2018 года.



