Участок трассы Пермь-Екатеринбург реконструируют за 2,3 млрд рублей
Часть работ будет проходить в Прикамье, а часть в Свердловской области. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 1 октября 2018 года.
Часть работ будет проходить в Прикамье, а часть в Свердловской области. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 1 октября 2018 года.
Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило электронный аукцион на реконструкцию участка трассы
Заявки принимаются до 21 апреля, а 2 мая будут подведены итоги аукциона.
Реконструкция участка трассы должна быть завершена к 1 октября 2018 года.