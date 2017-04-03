Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Две трети случаев рака объяснили невезением
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
13:56 (мск), источник: Новости Перми

Участок трассы Пермь-Екатеринбург реконструируют за 2,3 млрд рублей

Часть работ будет проходить в Прикамье, а часть в Свердловской области. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 1 октября 2018 года.

Источник: Новости Перми

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило электронный аукцион на реконструкцию участка трассы Пермь-Екатеринбург. Работы будут проходить как в крае, так и в Свердловской области. Максимальная стоимость контракта — 2,3 млрд рублей.

Заявки принимаются до 21 апреля, а 2 мая будут подведены итоги аукциона.

Реконструкция участка трассы должна быть завершена к 1 октября 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назначен директор департамента общественных проектов администрации губернатора
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Путин ответил на вопрос об ограничениях в интернете
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
«Неприкасаемые» на дорогах: ГИБДД готовит серьезную реформу Российская Госавтоинспекция начинает реформировать существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь