По уровню зарплат ученых Башкирия занимает 43 место в России

Высшая школа экономики опубликовала новое исследование по доходам работников науки в России, основанный на данных Росстата за 2016 год. Из него следует, что Башкирия занимает среднее положение среди остальных регионов страны.

Самую высокую среднюю зарплату в России получают ученые Новгородской области (75,3 тысяч рублей). Далее в лидерах отмечаются такие регионы, как Магадан (70,6 тысяч рублей), Якутия (68,6 тысяч рублей). Из соседних нашей республике регионов в числе десятки оказался только Пермский край — 64,7 тысяч рублей. Вот ученым Пензы повезло меньше всего — тут средняя зарплата составляет всего лишь 21 тысяч рублей.

В Башкирии ученые получают 37,8 тысяч рублей в месяц заработной платы. Отметим, это ниже на 16 тысяч рублей, чем среднероссийский показатель.

В рейтинге отношения средней зарплаты ученых к средней зарплате по региону, Башкирия занимает 37 место. Этот показатель в республике от среднероссийского ниже на 11,4%. На первых местах оказались, опять же, Новгородская (307%), Ульяновская (306%) и Курганская (249,3%) области. На последних местах — два региона с отрицательным показателем: в них ученые получают меньше, чем в среднем местные жители. Это Москва (98,7%) и Пенза (98,3%).

Исследователи так же отмечают, что по Башкирии средняя зарплата ученых за 2016 год упала на 1,2%.