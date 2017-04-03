Крымская «Массандра» в два раза увеличит торговый оборот с Китаем

Павленко подчеркнула, что вино «Массандры» пользуется огромной популярностью в Китае, куда в середине июля прошлого года был налажен экспорт. За это время отправили пять контейнеров — более 75 тысяч бутылок вина.

«Если прошлый год для “Массандры” и Китая был годом знакомства, наведения мостов, то в этом году планируется еще более плодотворное сотрудничество — в планах предприятия в 2017 году увеличить оборот с Китаем в 1,5−2 раза», — приводит слова Павленко пресс-служба предприятия.

По ее словам, если в прошлом году партнеров в первую очередь интересовали сухие и полусладкие вина, то сегодня поступают заказы на крепленые и десертные.