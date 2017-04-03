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14:49 (мск), источник: РИА Крым

Крымская «Массандра» в два раза увеличит торговый оборот с Китаем

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Крымское винодельческое предприятие «Массандра» намерено в этом году в два раза увеличить торговый оборот с Китаем, сообщила гендиректор винзавода Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Павленко подчеркнула, что вино «Массандры» пользуется огромной популярностью в Китае, куда в середине июля прошлого года был налажен экспорт. За это время отправили пять контейнеров — более 75 тысяч бутылок вина.

«Если прошлый год для “Массандры” и Китая был годом знакомства, наведения мостов, то в этом году планируется еще более плодотворное сотрудничество — в планах предприятия в 2017 году увеличить оборот с Китаем в 1,5−2 раза», — приводит слова Павленко пресс-служба предприятия.

По ее словам, если в прошлом году партнеров в первую очередь интересовали сухие и полусладкие вина, то сегодня поступают заказы на крепленые и десертные.

«Массандра» — предприятие Управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. «Массандра» производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.

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