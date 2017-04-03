Монтаж основных конструкций завершился в тоннеле на Аминьевском шоссе
Появление развязки с тоннелем позволит перераспределить потоки машин, разгрузив Аминьевское шоссе.
Появление развязки с тоннелем позволит перераспределить потоки машин, разгрузив Аминьевское шоссе.
Монтаж основных конструкций завершили строители тоннеля на пересечении Аминьевского шоссе с улицей генерала Дорохова. Развязка с тоннелем войдет в состав южного участка
Рамповая часть сооружения уже облицована гранитом. В настоящее время специалисты проводят электромонтажными работы, а также занимаются укладкой кабелей и плит фронтона тоннеля.
На пересечении улицы генерала Дорохова и Аминьевского шоссе планируют построить и реконструировать в общей сложности 2,71 километра дорог и 427-метровый тоннель.
По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, появление развязки с тоннелем позволит перераспределить потоки машин, разгрузив тем самым Аминьевское шоссе. Как подчеркнул Бочкарев, это благоприятно повлияет на транспортную ситуацию во многих районах Москвы.