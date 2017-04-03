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15:41 (мск), источник: АиФ Омск

В Омском УФАС признали законной отмену 27 маршрутов

Антимонопольная служба признала правоту городских чиновников.

В Омском УФАС признали законной отмену 27 маршрутов, сообщает пресс-служба ведомства.

Перевозчики, чьи маршруты попали в список сокращённых с 1 января 2017 года, подали жалобу в УФАС. Рассмотрев жалобы, омское УФАС России постановило, что департамент транспорта администрации Омска действовал в рамках закона и не превысил своих полномочий. Нарушений законодательства о защите конкуренции найдено не было.

Ранее частным предпринимателям в декабре прошлого года отказал Центральный районный суд, куда перевозчики обратились с аналогичными исками против мэрии. Омский областной суд 29 марта отклонил апелляцию предпринимателей и оставил в силе решение райсуда.

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