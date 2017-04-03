Кольцово добавили на ремонт ВПП 135 миллионов
Предстоит второй этап работ.
Предстоит второй этап работ.
На реконструкцию аэродромного покрытия в екатеринбургском аэропорту Кольцово на втором этапе работ будет направлено 135,5 миллиона рублей. Тендер на сайте госзакупок разместило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
Он включает в себя разборку существующего покрытия и укладку нового, а также проведение освещения и кабельной канализации, передает «Уралинформбюро».
Итоги аукциона проведут 28 апреля. Срок выполнения работ — 143 дня после заключения контракта.
Реконструируемая