Кольцово добавили на ремонт ВПП 135 миллионов

На реконструкцию аэродромного покрытия в екатеринбургском аэропорту Кольцово на втором этапе работ будет направлено 135,5 миллиона рублей. Тендер на сайте госзакупок разместило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Он включает в себя разборку существующего покрытия и укладку нового, а также проведение освещения и кабельной канализации, передает «Уралинформбюро».

Итоги аукциона проведут 28 апреля. Срок выполнения работ — 143 дня после заключения контракта.