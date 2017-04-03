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15:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Кольцово добавили на ремонт ВПП 135 миллионов

Предстоит второй этап работ.

Источник: УралИнформБюро

На реконструкцию аэродромного покрытия в екатеринбургском аэропорту Кольцово на втором этапе работ будет направлено 135,5 миллиона рублей. Тендер на сайте госзакупок разместило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Он включает в себя разборку существующего покрытия и укладку нового, а также проведение освещения и кабельной канализации, передает «Уралинформбюро».

Итоги аукциона проведут 28 апреля. Срок выполнения работ — 143 дня после заключения контракта.

Реконструируемая взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию в 1987 году. Сегодня пропускная способность аэропорта составляет 2 000 человек в час. Работы по обновлению проводятся к ЧМ-2018. ВПП-2 планируется удлинить с 3 до 3,5 километра, а также существенно обновить инфраструктуру: оборудовать радиотехническими средствами посадки, светосигнальным и метеорологическим оборудованием. На эти работы будет направлено в общей сложности порядка 6 миллиардов рублей из госказны.

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