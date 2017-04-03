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15:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Города и районы в Челябинской области получат 87 млн руб на спорт

Деньги пойдут, в основном, на ремонт спортобъектов.

Источник: AP 2017

15 муниципалитетов Южного Урала получат 87 миллионов рублей на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта области.

Известно, что 20 миллионов достанется Аргаяшскому району. Деньги пойдут на реконструкцию стадиона для предстоящих летних сельских игр «Золотой колос», которые пройдут в Аргаяше в июле. 10 миллионов выделили Пласту — на реконструкцию футбольного поля стадиона «Труд». Верхнеуральский и Катав-Ивановский районы получат по 4 миллиона и 4,5 миллиона соответственно на комплексы спортивных площадок при школах.

В списке получателей также Магнитогорск (средства выделили на обустройство Центрального стадиона), Аша (на реконструкцию легкоатлетической дорожки стадиона в школе «металлург»), Касли (на ремонт кровли детско-юношеской школы), Коркино (на ремонт дорожек на стадионе «Горняк»), Усть-Катав (ремонт кровли спортивно-оздоровительного комплекса), Варненский (на реконструкцию стадиона), Еманжелинский (на строительство «тропы здоровья» в спортивном парке «Тайфун»), Нязепетровский (на строительство «тропы здоровья»), Агаповский (на второй этап строительства комплексной площадки в посёлке Наровчатка), Нагайбакский (на ремонт кровли физкультурно-оздоровительного центра «Олимп»), Октябрьский районы (на замену пола в спортзале ФОКа).

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