Города и районы в Челябинской области получат 87 млн руб на спорт

15 муниципалитетов Южного Урала получат 87 миллионов рублей на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта области.

Известно, что 20 миллионов достанется Аргаяшскому району. Деньги пойдут на реконструкцию стадиона для предстоящих летних сельских игр «Золотой колос», которые пройдут в Аргаяше в июле. 10 миллионов выделили Пласту — на реконструкцию футбольного поля стадиона «Труд». Верхнеуральский и Катав-Ивановский районы получат по 4 миллиона и 4,5 миллиона соответственно на комплексы спортивных площадок при школах.