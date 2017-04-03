Города и районы в Челябинской области получат 87 млн руб на спорт
Деньги пойдут, в основном, на ремонт спортобъектов.
Деньги пойдут, в основном, на ремонт спортобъектов.
15 муниципалитетов Южного Урала получат 87 миллионов рублей на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья, сообщает
Известно, что 20 миллионов достанется Аргаяшскому району. Деньги пойдут на реконструкцию стадиона для предстоящих летних сельских игр «Золотой колос», которые пройдут в Аргаяше в июле. 10 миллионов выделили Пласту — на реконструкцию футбольного поля стадиона «Труд». Верхнеуральский и
В списке получателей также Магнитогорск (средства выделили на обустройство Центрального стадиона), Аша (на реконструкцию легкоатлетической дорожки стадиона в школе «металлург»), Касли (на ремонт кровли