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15:13 (мск), источник: НИА Самара

Делегация Минэкономразвития России посетила особую экономическую зону «Тольятти»

В конце марта состоялся визит делегации Минэкономразвития России в особую экономическую зону «Тольятти».

Представители департамента регионального развития приехали в Самарскую область, для того, чтобы познакомиться с результатами деятельности управляющей компании ОЭЗ за прошедший год, а также проверить исполнение условий Соглашения об управлении особой экономической зоной. Это документ, который заключен между Минэкономразвития России и АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», определяет права и обязанности сторон по обеспечению функционирования площадки.

Посещение ОЭЗ началось со знакомства с инфраструктурными объектами. Экскурсию по территории первого и второго этапов провел генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко, продемонстрировав достижения управляющей компании в части создания и эксплуатации инфраструктуры площадки.

После осмотра площадки ОЭЗ представители московской делегации посетили строящийся завод по производству лекарственных препаратов «ОЗОН ФАРМ», запуск которого запланирован уже на конец мая этого года. В настоящее время здесь завершаются пусконаладочные работы. «ОЗОН ФАРМ» станет седьмым заводов, работающим в ОЭЗ «Тольятти». Также к запуску в этом году готовится и «Тольяттинская бумажная фабрика», которая в этом месяце приступила к тестированию оборудования.

По результатам визита представители Минэкономразвития России положительно отметили динамику ОЭЗ «Тольятти».
«Особая экономическая зона «Тольятти» всегда показывала высокие результаты своей деятельности, а в последние годы она
уверенно удерживается в пятерке лидирующих проектов страны.

Проходящая проверка — это плановое мероприятие, которое Минэкономразвития России проводит в штатном порядке по всем
подведомственным площадкам. Итоги проверки станут известны после 6 апреля.

Также во время визита в ОЭЗ было проведено рабочее совещание, на котором обсудили вопросы по дальнейшему стратегическому развитию промышленных особых экономических зон. Управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» вышла с инициативой в Минэкономразвития России по созданию совместной рабочей группы для решения вопросов локализации производств в ОЭЗ в качестве приоритетных площадок для инвесторов, участвующих в программах господдержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности.

Данная инициатива поддержана на федеральном уровне. И на прошедшем совещании был разработан план дальнейшей работы в этом направлении с привлечением к обсуждению всех ОЭЗ промышленно-производственного типа и представителей власти всех уровней, сообщает пресс-служба облправительства.

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Делегация Минэкономразвития России посетила особую экономическую зону «Тольятти»
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