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15:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Правительство для граждан» предлагает сотрудничество «на бартер»

Взамен на арендуемые площади бизнес-центры получат поток посетителей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Бесплатные арендные площади для размещения ЦОНов в бизнес-центрах в обмен на посещаемость предлагает госкорпорация «Правительство для граждан».

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Как пояснил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, ежедневно через ЦОНы проходит более двух тысяч человек, таким образом, предоставление бесплатной арендной площади в обмен на «траффик» может быть обоюдно выгодным.

«Сейчас мы разрабатываем новую концепцию размещения фронт-офисов на взаимовыгодных условиях. Бизнес бесплатно предоставляет нам помещения для ЦОНов в своих бизнес-центрах, которые необходимо “прокачать”, а мы, в свою очередь, обеспечиваем гарантированный трафик», — пояснил Аблайхан Оспанов на Facebook, уточнив, что оплату коммунальных услуг госкорпорация берет на себя.

В настоящее время у «ПДГ» порядка 50 фронт-офисов по стране, для которых арендуются помещения. И госкорпорация готова выслушать все интересные предложения для такого бизнес-партнерства.

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