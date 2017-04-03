«Правительство для граждан» предлагает сотрудничество «на бартер»
Взамен на арендуемые площади
Взамен на арендуемые площади
АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Бесплатные арендные площади для размещения ЦОНов в
Как пояснил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, ежедневно через ЦОНы проходит более двух тысяч человек, таким образом, предоставление бесплатной арендной площади в обмен на «траффик» может быть обоюдно выгодным.
«Сейчас мы разрабатываем новую концепцию размещения
В настоящее время у «ПДГ» порядка 50