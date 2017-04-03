«Правительство для граждан» предлагает сотрудничество «на бартер»

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Бесплатные арендные площади для размещения ЦОНов в бизнес-центрах в обмен на посещаемость предлагает госкорпорация «Правительство для граждан».

Как пояснил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, ежедневно через ЦОНы проходит более двух тысяч человек, таким образом, предоставление бесплатной арендной площади в обмен на «траффик» может быть обоюдно выгодным.

«Сейчас мы разрабатываем новую концепцию размещения фронт-офисов на взаимовыгодных условиях. Бизнес бесплатно предоставляет нам помещения для ЦОНов в своих бизнес-центрах, которые необходимо “прокачать”, а мы, в свою очередь, обеспечиваем гарантированный трафик», — пояснил Аблайхан Оспанов на Facebook, уточнив, что оплату коммунальных услуг госкорпорация берет на себя.