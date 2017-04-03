В Ростовской области уничтожена 41 тонна санкционной свинины

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, была проведена экспертиза, по результатам которой, товар идентифицирован как «бескостное мясо переднего края, представленное одним отрубом (щековины, баки)». Мясо классифицировали как «санкционное», оно было изъято.

«Получатель груза, ИП из Украины, подал исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании незаконными действий Таганрогской таможни о классификации товара и его изъятии. Итогом стало то, что предпринимателю было отказано в исковых требованиях», — сообщает пресс-служба.

41 тонна свиной щековины уничтожена на Кагальницком мясокостном заводе.