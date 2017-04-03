В Ростовской области уничтожена 41 тонна санкционной свинины
В Ростовской области прибыли две крупные партии товара, по документам которые являлись обрезки шпика свиного щекового замороженные.
В Ростовской области прибыли две крупные партии товара, по документам которые являлись обрезки шпика свиного щекового замороженные.
Как сообщает
«Получатель груза, ИП из Украины, подал исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании незаконными действий Таганрогской таможни о классификации товара и его изъятии. Итогом стало то, что предпринимателю было отказано в исковых требованиях», — сообщает
41 тонна свиной щековины уничтожена на Кагальницком мясокостном заводе.