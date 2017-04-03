В Волгоградской области у пенсионеров увеличились пенсии на 1,5%

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, в текущем году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 795 рублей. Страховые пенсии неработающих пожилых людей с апреля доиндексируются на 0,38%.

«В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 12 364 рубля», — добавили в пресс-службе ПФР.

«Что касается дальнейшего повышения пенсий, то у пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трех пенсионных баллов», — отметили в ПФР.

Кроме того, в Пенсионном фонде добавили, что в текущем году в регионе не будет пожилых людей с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера. «Всем неработающим будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в Волгоградской области», — подчеркнули в ПФР.