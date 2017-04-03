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16:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В свердловские дороги «закатают» еще 2,4 миллиарда рублей

Депутаты рассмотрели поправки в бюджет.

Источник: УралИнформБюро

Комитет свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам на заседании 3 апреля рассмотрел поправки в бюджет региона на 2017 год, передает «Уралинформбюро».

По прошествии первого квартала предлагается увеличить доходную часть казны на 6,86 миллиарда рублей, расходную — на 9,28 миллиарда. Дефицит бюджета при этом возрастет на 2,42 миллиарда рублей.

Большую часть допдоходов — 4,5 миллиарда рублей — составят безвозмездные поступления из федерального бюджета. В списке дополнительных трат особо выделяются расходы на ремонт дорог — в асфальт «закатают» еще 2,4 миллиарда.

Бюджетный комитет ЗакСо одобрил корректировки в главный финансовый документ региона в первом чтении. Следующее рассмотрение с уже подготовленными правками в законопроект состоится 6 апреля.

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