В свердловские дороги «закатают» еще 2,4 миллиарда рублей

Комитет свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам на заседании 3 апреля рассмотрел поправки в бюджет региона на 2017 год, передает «Уралинформбюро».

По прошествии первого квартала предлагается увеличить доходную часть казны на 6,86 миллиарда рублей, расходную — на 9,28 миллиарда. Дефицит бюджета при этом возрастет на 2,42 миллиарда рублей.

Большую часть допдоходов — 4,5 миллиарда рублей — составят безвозмездные поступления из федерального бюджета. В списке дополнительных трат особо выделяются расходы на ремонт дорог — в асфальт «закатают» еще 2,4 миллиарда.

Бюджетный комитет ЗакСо одобрил корректировки в главный финансовый документ региона в первом чтении. Следующее рассмотрение с уже подготовленными правками в законопроект состоится 6 апреля.