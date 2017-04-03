Стал известен точный список дорог Краснодара, которые планируется отремонтировать в 2017 году

Как ранее сообщал «Югополис», в бюджет Краснодара поступило более 2 млрд рублей, эти средства запланированы на приведение в порядок 42 участков дорог протяженностью более 70 километров.

Подробный перечень дорог опубликован на сайте краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства. Предполагается, что в первую очередь будут отремонтированы участки ул. им. Шевченко, Уральской, им. Комарова, Березанской, им. Чкалова, Воронежской, ряд дорог в Пашковском жилом районе, в станице Старокорсунской. В перечне планируемых к ремонту дорог также указаны реконструкция улицы Восточно-Кругликовской, капитальный ремонт улиц Новороссийской и Тургенева, ремонт автомобильного подъезда к п. Индустриальному от ул. 1-го Мая до ул. Евдокимовская.

В период ремонтных работ транспортная доступность определенных районов будет затруднена. Губернатор региона поручил разработать транспортные схемы, дорожные карты, обходы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что губернатор Кубани ужаснулся, проехав по краснодарским дорогам.