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16:17 (мск), источник: Югополис

Стал известен точный список дорог Краснодара, которые планируется отремонтировать в 2017 году

Перечень объектов дорожной инфраструктуры, планируемых к ремонту, размещен на сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Источник: Югополис

Как ранее сообщал «Югополис», в бюджет Краснодара поступило более 2 млрд рублей, эти средства запланированы на приведение в порядок 42 участков дорог протяженностью более 70 километров.

Подробный перечень дорог опубликован на сайте краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства. Предполагается, что в первую очередь будут отремонтированы участки ул. им. Шевченко, Уральской, им. Комарова, Березанской, им. Чкалова, Воронежской, ряд дорог в Пашковском жилом районе, в станице Старокорсунской. В перечне планируемых к ремонту дорог также указаны реконструкция улицы Восточно-Кругликовской, капитальный ремонт улиц Новороссийской и Тургенева, ремонт автомобильного подъезда к п. Индустриальному от ул. 1-го Мая до ул. Евдокимовская.

В период ремонтных работ транспортная доступность определенных районов будет затруднена. Губернатор региона поручил разработать транспортные схемы, дорожные карты, обходы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что губернатор Кубани ужаснулся, проехав по краснодарским дорогам.

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Стал известен точный список дорог Краснодара, которые планируется отремонтировать в 2017 году
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