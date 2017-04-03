Губернатор Кубани обязал районы выделить землю под школьное строительство

«Любые другие объекты возводить на этих участках я запрещаю», — подчеркнул глава края.

Еще одной обязанностью глав районов стал поиск подрядчиков, которые умеют сдавать объекты в срок.

«По всему Краснодарскому краю в 2017 году будет введено 3,6 тыс. новых мест для школьников. В 2018 году откроют еще десять школ. Это и есть инвестиции в будущее», — говорится на странице главы в «Твиттере».