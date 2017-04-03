Губернатор Кубани обязал районы выделить землю под школьное строительство
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обязал районы выделить землю под школьное строительство.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обязал районы выделить землю под школьное строительство.
«Любые другие объекты возводить на этих участках я запрещаю», — подчеркнул глава края.
Еще одной обязанностью глав районов стал поиск подрядчиков, которые умеют сдавать объекты в срок.
«По всему Краснодарскому краю в 2017 году будет введено 3,6 тыс. новых мест для школьников. В 2018 году откроют еще десять школ. Это и есть инвестиции в будущее», — говорится на странице главы в «Твиттере».