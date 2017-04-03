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17:51 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде планируют к лету установить 39 новых остановок

В Калининграде планируют к лету установить 39 новых остановочных пунктов. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе администрации Калининграда, на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на приобретение и установку остановочных павильонов в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса».

Источник: Новый Калининград

Отбор подрядной организации, которая займется установкой автобусных павильонов, запланирован на 24 апреля 2017 года. Начальная цена контракта — 20 млн рублей.

«В соответствии с аукционной документацией, остановочный павильон должен быть выполнен в виде разборной конструкции. Техзаданием предусмотрен остеклённый тонированным закаленным стеклом с лайтбокс (световой короб) формата 1,2×1,8 метра для размещения информации на рекламных полях конструкции. Также павильон должен быть оборудован скамейкой из древесно-полимерного композита, предусмотрена также урна», — уточнили в пресс-службе мэрии.

8 таких павильонов были установлены в 2016 году на Литовском валу, ул. А. Невского, Черняховского, Артиллерийской, Батальной, Московском проспекте и на Балтийском шоссе.

В 2017 году новые остановки появятся по данным адресам.

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