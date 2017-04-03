Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Эксперт по борьбе с терроризмом высказался о взрывах в Петербурге
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
"Это не день траура": Макаревич не отменит концерт в Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга – реакция Кремля
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
"Для моих 68 сойдёт": Пугачева удивила СМИ откровенным селфи
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
19:15 (мск), источник: Фонтанка

Дорожники объявили конкурсы на ремонт КАД почти на миллиард рублей

Дирекция по строительству транспортного обхода Петербурга 3 апреля объявила три аукциона на ремонт участков кольцевой автодороги. Общая стоимость приближается к миллиарду.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Речь идет о трех лотах на «выполнение работ по устройству слоев износа на участке кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург». Они оценены в 282 млрд, 279 млрд и 394 млрд рублей. Работы необходимо провести до 1 сентября 2017 года. Там, где необходима замена датчиков состояния покрытия дороги, на это дается еще два месяца.

Ранее «Водитель Петербурга» писал о том, что КАД в районе Софийской частично закроют с 9 апреля до конца месяца в связи с работами по замене четырех деформационных швов на 81 — 82-м километрах внешнего кольца. На период работ движение по открытому участку дороги будет осуществляться с ограничением скорости до 50 километров в час.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первый взрыв в метро Петербурга
СК возбудил дело по статье «теракт» после ЧП в метро Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь