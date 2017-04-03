Дорожники объявили конкурсы на ремонт КАД почти на миллиард рублей

Речь идет о трех лотах на «выполнение работ по устройству слоев износа на участке кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург». Они оценены в 282 млрд, 279 млрд и 394 млрд рублей. Работы необходимо провести до 1 сентября 2017 года. Там, где необходима замена датчиков состояния покрытия дороги, на это дается еще два месяца.

Ранее «Водитель Петербурга» писал о том, что КАД в районе Софийской частично закроют с 9 апреля до конца месяца в связи с работами по замене четырех деформационных швов на 81 — 82-м километрах внешнего кольца. На период работ движение по открытому участку дороги будет осуществляться с ограничением скорости до 50 километров в час.