В Уфе снижается численность безработных

По сравнению с началом года уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,3 процента и составил 1 процент. Коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, также снизился и равен сейчас 0,48.

Количество вакансий в Уфе, по сравнению с началом года, возросло и достигло 13,4 тысячи. Только за прошлую неделю городской банк вакансий пополнился почти 500 рабочими местами, сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.