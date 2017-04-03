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20:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе снижается численность безработных

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала года численность безработных уфимцев уменьшилась почти на 200 человек и составляет на данный момент 5,9 тысячи.

Источник: Башинформ

По сравнению с началом года уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,3 процента и составил 1 процент. Коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, также снизился и равен сейчас 0,48.

Количество вакансий в Уфе, по сравнению с началом года, возросло и достигло 13,4 тысячи. Только за прошлую неделю городской банк вакансий пополнился почти 500 рабочими местами, сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.

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