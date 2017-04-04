Россия начала ограничивать поставки сжиженного газа в Украину — эксперт
Российские таможенные органы разворачивают железнодорожные составы с газом на приграничных станциях и не пропускают их в Украину.
Российские таможенные органы разворачивают железнодорожные составы с газом на приграничных станциях и не пропускают их в Украину.
Об этом корреспонденту УНИАН, ссылаясь на информацию от
«Россия снова останавливает экспорт сжиженного газа в Украину. По словам представителей
Как сообщили эксперту российские компании — экспортеры сжиженного газа в Украину, на прошлой неделе в Министерстве энергетики РФ должно было состояться совещание, на котором мог обсуждаться вопрос ограничения экспорта энергоносителей в Украину.
«Уже с 1 апреля 2017 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) стала запрашивать у экспортеров газа дополнительную информацию о получателе и грузе, который покидает территорию Евразийского союза. Без разрешения ФСТЭК компании не могут получить таможенное оформление», — отметил Сиренко.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России уже выборочно ограничивала поставки дизельного топлива от российских НПЗ в Украину под предлогом того, чтобы дизтопливо не использовалось украинскими вооруженными силами.
В сентябре 2016 года Россия также останавливала отгрузки дизельного топлива в адрес украинских клиентов. Поставки дизтоплива прекращались как по трубопроводу, который проходит по территории северных областей Украины и оператором которого является компания «ПрикарпатЗахидтранс», так и по железной дороге.