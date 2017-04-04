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07:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии создается республиканская ассоциация предпринимательских инициатив

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. 7 апреля в Уфе состоится учредительная конференция Ассоциации предпринимательских инициатив Башкортостана.

Источник: Башинформ

Новая организация создается с целью поддержки тех, кто делает свои первые шаги в бизнесе.

«Сейчас важнее всего поддержать коллег, которые готовы начать свое дело. Именно это отличает нас от других сообществ, где существует сильный перекос в сторону матерых бизнесменов, и любую поддержку получают те, кто нуждается в ней гораздо меньше», — отметили создатели ассоциации.

В рамках конференции запланированы выступления руководителей органов государственной власти и общественных структур, обсуждение актуальных вопросов развития молодежного предпринимательства, избрание руководящих органов ассоциации.

Собрание пройдет по адресу — улица Цюрупы, 17. Начало в 14 часов.

Справка. По данным Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, на 1 января 2017 года в республике насчитывается более 131 тысячи субъектов бизнеса (2677 малых предприятий, 41934 микропредприятия, 367 средних предприятий, 86103 индивидуальных предпринимателей). По предварительной оценке количество субъектов предпринимательства за 2016 год увеличилось на 4330 единиц. По обороту малых предприятий Башкортостан среди регионов занимает второе место в Приволжье и восьмое место в России.

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