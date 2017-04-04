Резидент свободного порта Владивосток создает зону таможенного контроля

Сегодня два резидента территорий опережающего развития — Судостроительный комплекс «Звезда» в ТОР «Большой Камень» и Маслоэкстракционный завод «Амурский» в ТОР «Белогорск» успешно применяют таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Среди резидентов СПВ компания «о. Русский» является первой, которая создает ЗТК для реализации инвестиционного проекта.

Как информирует Корпорация развития Дальнего Востока, в ходе встречи затронуты проблемные вопросы обустройства и оборудования участка резидента, влияющие на принятие решения о создании зоны таможенного контроля.

«Компания “о. Русский” — первый резидент, кто оформляет зону таможенного контроля в рамках особого правового режима свободного порта Владивосток. Пока разрабатываются регламенты и вносятся необходимые замечания и поправки, со своей стороны мы максимально оперативно готовы реагировать на поступающие заявления резидентов», — говорит начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Михаил Грач.