В нескольких городах и районах Приангарья в три раза сократился ввод жилья

В Иркутской области в 2016 году построено 912,6 тыс. кв. м общей площади жилья. Как сообщает 3 апреля 2017 года Иркутскстат, больше, чем в 2015 году, построено жилья в Братске, Усть-Илимске, Черемхово, Ангарском и Зиминском городских МО и в 13 муниципальных районах области. Сокращение ввода жилья более чем в три раза произошло в Саянске, Свирске, МО города Усолья-Сибирское и в четырёх районах области.

Предприятия (без индивидуальных застройщиков) построили 593,0 тыс. кв. м, фактической стоимостью для застройщиков 23704,2 млн. рублей. Средняя стоимость строительства — 40 тыс. рублей за 1 кв. м (в 2015 г. — 36,7 тыс. рублей). На долю индивидуальных застройщиков приходится 35% введённого жилья.