В нескольких городах и районах Приангарья в три раза сократился ввод жилья
В Иркутской области в 2016 году построено 912,6 тыс. кв. м общей площади жилья.
В Иркутской области в 2016 году построено 912,6 тыс. кв. м общей площади жилья.
В Иркутской области в 2016 году построено 912,6 тыс. кв. м общей площади жилья. Как сообщает 3 апреля 2017 года Иркутскстат, больше, чем в 2015 году, построено жилья в Братске,
Предприятия (без индивидуальных застройщиков) построили 593,0 тыс. кв. м, фактической стоимостью для застройщиков 23704,2 млн. рублей. Средняя стоимость строительства — 40 тыс. рублей за 1 кв. м (в 2015 г. — 36,7 тыс. рублей). На долю индивидуальных застройщиков приходится 35% введённого жилья.
Общий ввод жилых домов составил 98,9% к 2015 году (в 2015 г. к 2014 г. — 110,4%). В расчете на 1000 человек населения построено 379 кв. м общей площади. Жильё сдавали в эксплуатацию во всех муниципальных образованиях, за исключением