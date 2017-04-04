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05:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подведены итоги торгов на ремонт левобережных улиц Красноярска

Все победители снизили цены на работы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске подвели итоги торгов на ремонт левобережных улиц. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, аукцион на проведение реконструкции был объявлен в середине марта. Согласно размещенным материалам, потенциальным подрядчикам предстоит отремонтировать дороги во всех районах города. В частности, работы будут проводиться на ул. Партизана Железняка в районе больницы, на Енисейском тракте, на ул. Маерчака и на других основных магистралях Красноярска. Срок гарантии качества составляет 3 года.

На прошлой неделе эксперты разыграли три лота на ремонт дорог левого берега. Цена работ в Октябрьском районе была снижена почти на треть — до 36,1 млн рублей (первоначальная стоимость — около 52 млн рублей). Ремонт дорог в Советском районе выполнят почти за 219 млн рублей, что ниже на 13 млн рублей. Еще один лот (дороги в центре Красноярска) был продан за 187,2 млн рублей — победитель торгов снизил цену на 3 млн рублей.

На этой неделе экспертная комиссия также выберет подрядчиков, которые займутся ремонтом правобережных улиц Красноярска. В списке значатся пр. Красноярский рабочий, ул. Вавилова, ул. Свердловская и другие важные для города магистрали.

Первый этап ремонта дорог начался 13 марта. Ямы и выбоины будут заделывать по технологии «литой асфальт», которая позволяет проводить ремонт при низких температурах.

Напомним, деньги на работы заложены в городском бюджете. На очередной сессии Горсовета депутаты проголосовали за выделение дополнительных средств на поддержку отрасли.

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