В середине апреля Левый берег Омска отключат от отопления

Большая часть Левобережья останется без тепла. К счастью, потерпеть холод в домах омичам придется только один день. Как сообщает АО «ОмскРТС», отопление отключат с 00:00 до 24:00 12 апреля.

Отключение тепла и горячей воды связано с тем, что в этот день будут проводиться плановые испытания тепловых сетей в соответствии с рабочим графиком. 12 апреля тепловые сети Левобережья подвергнутся испытаниям на максимальную температуру теплоносителя от Кировской районной котельной I, II, III и IV лучей.

На время испытаний тепло и горячая вода пропадет даже в детских садиках и больницах, однако от сети не отключат дома в микрорайонах № 5, № 6 и № 10, а также в БСМП № 1.

12 апреля от тепловой сети будут отключены:

неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженными по сравнению с расчетными коэффициентами смешения;

отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; калориферные установки;

отопительные системы детских и лечебных учреждений.

Администрация АО «РТС» просит горожан сообщать обо всех неисправностях работы системы отопления, в том числе о видимых повреждениях, течей. Сообщить о неисправностях можно диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40−06−91.