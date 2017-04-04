Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
90-летний британец сменил пол
МИД Украины отреагировал на взрыв в метро Петербурга
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
08:25 (мск), источник: Om1.ru

В середине апреля Левый берег Омска отключат от отопления

Тепло отключат из-за проведения плановых испытаний.

Большая часть Левобережья останется без тепла. К счастью, потерпеть холод в домах омичам придется только один день. Как сообщает АО «ОмскРТС», отопление отключат с 00:00 до 24:00 12 апреля.

Отключение тепла и горячей воды связано с тем, что в этот день будут проводиться плановые испытания тепловых сетей в соответствии с рабочим графиком. 12 апреля тепловые сети Левобережья подвергнутся испытаниям на максимальную температуру теплоносителя от Кировской районной котельной I, II, III и IV лучей.

На время испытаний тепло и горячая вода пропадет даже в детских садиках и больницах, однако от сети не отключат дома в микрорайонах № 5, № 6 и № 10, а также в БСМП № 1.

12 апреля от тепловой сети будут отключены:

  • неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;
  • системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
  • системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженными по сравнению с расчетными коэффициентами смешения;
  • отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; калориферные установки;
  • отопительные системы детских и лечебных учреждений.

Администрация АО «РТС» просит горожан сообщать обо всех неисправностях работы системы отопления, в том числе о видимых повреждениях, течей. Сообщить о неисправностях можно диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40−06−91.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Автобусы в омские садоводства начнут ходить 29 апреля
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность предполагаемого смертника в метро установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
СМИ: задержан глава Удмуртии Александр Соловьев
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь