Европейский лоукостер открывает рейсы в Казахстан

Судя по информации сайта авиакомпании, стоимость билета составит от 40 евро в одну сторону. Правда, учитывая экономическую политику перевозчика, за минимальную цену билета с собой на борт можно будет взять лишь небольшую по размерам ручную кладь. За провоз клади размером более 56 см в длину придется доплатить, как и за провоз багажа, регистрацию на рейс в аэропорту и за некоторые другие опции.

Wizz Air осуществляет перевозки с 2004 и является крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. В феврале 2015 Wizz Air провела первичное размещение своих акций, которые были допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. В компании работает более 2 600 человек. Штаб-квартира перевозчика находится в Будапеште. Авиапарк Wizz Air включает воздушные суда одного типа — самолеты Airbus семейства A320.

В феврале 2017 о начале перелетов из Варшавы в Астану также заявил польский перевозчик LOT. Авиакомпания начнет летать в столицу Казахстана на Boeing-737 с 8 мая четырежды в неделю. Цены на билеты в Европу LOT предлагает от 95,6 тыс. тенге в оба конца.

Пока неизвестно, прекратят ли эти перевозчики полеты в Казахстан по завершении выставки Expo-2017.