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08:13 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» предупреждает об отключении горячей и холодной воды 5 и 6 апреля

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» предупреждает горожан о плановом отключении горячей и холодной воды 5 и 6 апреля.

Как сообщили на предприятии, в Советском районе 5 апреля с 10.30 до 20.30 не будет горячей и холодной воды по следующим адресам: ул. Достоевского, 89а, 97, 97/1, 99, 99а, 101, 103, 105; ул. Пархоменко, 93, 104/1; ул. Цюрупы, 86, 98, 100/1, 100/102.

6 апреля в Орджоникидзевском районе, с 10 до 21 часа будет отключена горячая и холодная вода на ул. Пекинская, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 24/1, 26, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Кольцевая, 155а, 157а, 159а; ул. Ломоносова, 26, 26а, 28, 28а.

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