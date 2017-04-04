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07:52 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минсоцполитики сообщили, до какого числа действуют «зимние» субсидии

Назначенные с 1 октября 2016 г. субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг будут действовать до 30 апреля 2017, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Источник: Telegraf.com.ua

«Субсидии в апреле никто не отменял. Если отопительный период закончился, к примеру, 2 апреля — то норма газа, тепла или электричества в зависимости от вида отопления, будет перечислена пропорционально количеству дней, а не за полный “отопительный” месяц. Однако, граждане, имеющие сэкономленные средства субсидии, смогут их использовать, поскольку отопительный период у нас зафиксирован до 30 апреля 2017 года», — заявляют в Минсоцполитики.

С 1 мая по 30 сентября 2017 года помощь на оплату коммунальных услуг будет предоставляться и в дальнейшем, однако ее размер будет несколько меньше из-за отсутствия оплаты услуги теплоснабжения.

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