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07:26 (мск), источник: Newtimes.kz

В Астане подешевели многокомнатные квартиры

Средняя цена предложения по городу остановилась на уровне 352 тыс. тенге или $1 119 за квадратный метр, сообщает аналитическая служба kn.kz.

Источник: Newtimes.kz

Недельное снижение в тенге составило минус 3,86%, в долларах — 3,62%.

Мониторинг рынка квартир вторичного жилья Астаны на неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года показал, что основное снижение цен наблюдается на 2-, 3- и многокомнатные квартиры. Средняя цена единицы площади «дорогого» жилья в целом по городу прослеживается на уровне 490 тыс, а «дешевого» — 247 тыс. тенге.

Купить квартиру в Астане предлагают в среднем по городу за 25 602 000 тенге (-4,73%).

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