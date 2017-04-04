В Астане подешевели многокомнатные квартиры
Средняя цена предложения по городу остановилась на уровне 352 тыс. тенге или $1 119 за квадратный метр, сообщает аналитическая служба kn.kz.
Средняя цена предложения по городу остановилась на уровне 352 тыс. тенге или $1 119 за квадратный метр, сообщает аналитическая служба kn.kz.
Недельное снижение в тенге составило минус 3,86%, в долларах — 3,62%.
Мониторинг рынка квартир вторичного жилья Астаны на неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года показал, что основное снижение цен наблюдается на 2-, 3- и многокомнатные квартиры. Средняя цена единицы площади «дорогого» жилья в целом по городу прослеживается на уровне 490 тыс, а «дешевого» — 247 тыс. тенге.
Купить квартиру в Астане предлагают в среднем по городу за 25 602 000 тенге (-4,73%).