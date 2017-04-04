Строительную фирму в Астане признали банкротом

Основным видом деятельности ТОО являлось строительство жилых зданий. Как было установлено в суде, должник имел налоговую задолженность на сумму более 2 миллионов тенге.

В целях взыскания налоговой задолженности РГУ «Управление государственных доходов по Алматинскому району города Астаны» принял меры и способы принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренные налоговым законодательством, однако без результатов.

Предприятие являлось неплатежеспособным и по месту регистрации отсутствовало. Решением суда заявление ТОО «Индустрия жилья-НС» о признании банкротом удовлетворено. Решение подлежит немедленному исполнению.