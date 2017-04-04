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07:20 (мск), источник: Kazinform

Строительную фирму в Астане признали банкротом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В специализированном межрайонном экономическом суде Астаны рассмотрено гражданское дело по заявлению ТОО «Индустрия жилья-НС» о признании банкротом, сообщает пресс-служба суда города.

Источник: Kazinform

Основным видом деятельности ТОО являлось строительство жилых зданий. Как было установлено в суде, должник имел налоговую задолженность на сумму более 2 миллионов тенге.

В целях взыскания налоговой задолженности РГУ «Управление государственных доходов по Алматинскому району города Астаны» принял меры и способы принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренные налоговым законодательством, однако без результатов.

Предприятие являлось неплатежеспособным и по месту регистрации отсутствовало. Решением суда заявление ТОО «Индустрия жилья-НС» о признании банкротом удовлетворено. Решение подлежит немедленному исполнению.

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