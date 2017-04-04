Путин лично контролирует ситуацию с достройкой домов СУ-155
Вопрос о ситуации с объектами крупной строительной компании прозвучал на форуме ОНФ в
Вопрос о ситуации с объектами крупной строительной компании прозвучал на форуме ОНФ в
На форуме Народного фронта был озвучен целый ряд актуальных вопросов, включая и достройку домов ГК «Су-155». Средства на достройку объектов уже выделены, но дольщики все равно беспокоятся и неуверены в том, что смогут получить свои квартиры, поэтому судьбу проблемных объектов решили уточнить лично у президента Путина. Но глава государства заверил, что ситуация находится под контролем.
Владимир Путин, президент России:
— Это общая проблема. Она возникла
Ранее глава Минстроя России Михаил Мень заявлял о том, что средства на достройку домов обанкротившегося застройщика СУ-155 найдены и все объекты компании будут достроены в течение 2017−2018 годов. Информация была озвучена на совещании, проведенном
Напомним, у ГК «Су-155» оказались брошены 145 жилых домов в 14 регионах страны. Из них 59 домов удалось достроить в прошлом 2016 году. В Омске застройку объектов, принадлежащих Су-155 вело ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания». С 2014 года в престижной зоне города возводился новый микрорайон Академический, находящийся напротив телецентра и ОмГАУ.
Но из 22 этажей двух высоток сейчас возведены только начальные и стройка законсервирована. Несколько дней назад омский Минстрой объявил о том, что многоэтажки будут достроены, но дольщики пока сомневаются и продолжают выражать беспокойство.