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08:01 (мск), источник: Om1.ru

Путин лично контролирует ситуацию с достройкой домов СУ-155

Вопрос о ситуации с объектами крупной строительной компании прозвучал на форуме ОНФ в Санкт-Петербурге, где прошла встреча со СМИ. Дома должны достроить в течение двух лет.

На форуме Народного фронта был озвучен целый ряд актуальных вопросов, включая и достройку домов ГК «Су-155». Средства на достройку объектов уже выделены, но дольщики все равно беспокоятся и неуверены в том, что смогут получить свои квартиры, поэтому судьбу проблемных объектов решили уточнить лично у президента Путина. Но глава государства заверил, что ситуация находится под контролем.

Владимир Путин, президент России:

 — Это общая проблема. Она возникла из-за недостаточной отрегулированности этой сферы, и это даже не говоря о жульничестве. Изначально это можно было ограничить такую форму, но посчитали, что без участия граждан строительный сектор не будет развиваться. В прошлом году было поручение внести изменения в закон. Суть в том, что к застройщику увеличиваются требования, отслеживание, и создаётся фонд куда будут вноситься дополнительные средства. Некоторые считали что это будет оттягивать процесс, но лучше меньше, но лучше. В целом строительный сектор развивается и сегодня достаточно быстро. Эта история с су 155 рассматривалась на правительстве и отслеживается, все должно быть достойно в 2018 это на контроле.

Ранее глава Минстроя России Михаил Мень заявлял о том, что средства на достройку домов обанкротившегося застройщика СУ-155 найдены и все объекты компании будут достроены в течение 2017−2018 годов. Информация была озвучена на совещании, проведенном премьер-министром Дмитрием Медведевым. Речь шла обо всех объектах компании, находящихся в том числе и в Омске. Средства на достройку выделены банком-санатором, причем часть средств будет получена от реализации части активов компании-банкрота.

Напомним, у ГК «Су-155» оказались брошены 145 жилых домов в 14 регионах страны. Из них 59 домов удалось достроить в прошлом 2016 году. В Омске застройку объектов, принадлежащих Су-155 вело ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания». С 2014 года в престижной зоне города возводился новый микрорайон Академический, находящийся напротив телецентра и ОмГАУ.

Но из 22 этажей двух высоток сейчас возведены только начальные и стройка законсервирована. Несколько дней назад омский Минстрой объявил о том, что многоэтажки будут достроены, но дольщики пока сомневаются и продолжают выражать беспокойство.

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