Бюджет фонда ОМС Хабаровского края увеличат на 875 млн рублей

Его объемы в 2017 году будут увеличены на 875 млн рублей и составят 20 067, 3 млн рублей. Эти средства направят на оказание медпомощи жителям региона.

Отмечается, что в первоначальной редакции закона бюджет фонда ОМС составлял 21 024,7 млн рублей. При расчетах депутаты основывались на данных, которые были разосланы субъектам из федерального центра в прошлом году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Изначально мы отталкивались от подушевого норматива 9 335,7 рублей на одного человека. Однако в итоговом федеральном документе он составил 8 896 рублей. Поэтому сегодня необходимо внести соответствующие корректировки в краевое законодательство. Региональный фонд обязательного медицинского страхования не теряет никаких денег. Это изменение носит исключительно технический характер», — объяснила председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.