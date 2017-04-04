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07:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Бюджет фонда ОМС Хабаровского края увеличат на 875 млн рублей

Региональные парламентарии в первом чтении одобрили проект закона, который предполагает рост ассигнований фонда обязательного медицинского страхования по сравнению с 2016 годом.

Источник: Reuters

Его объемы в 2017 году будут увеличены на 875 млн рублей и составят 20 067, 3 млн рублей. Эти средства направят на оказание медпомощи жителям региона.

Отмечается, что в первоначальной редакции закона бюджет фонда ОМС составлял 21 024,7 млн рублей. При расчетах депутаты основывались на данных, которые были разосланы субъектам из федерального центра в прошлом году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Изначально мы отталкивались от подушевого норматива 9 335,7 рублей на одного человека. Однако в итоговом федеральном документе он составил 8 896 рублей. Поэтому сегодня необходимо внести соответствующие корректировки в краевое законодательство. Региональный фонд обязательного медицинского страхования не теряет никаких денег. Это изменение носит исключительно технический характер», — объяснила председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.

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