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07:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области с начала года уволили 2,2 тысячи человек

Ранее статистики отметили увеличение уровня безработицы в регионе.

Источник: Reuters

В Новосибирской области с начала года уволили 2,2 тысячи человек, об этом сообщает пресс-служба Министерства труда Новосибирской области.

«2199 работников уволились из организаций области в связи с сокращением, что соответствует аналогичному периоду прошлого года», — рассказали в министерстве.

Ранее Новосибирскстат отметил увеличение безработицы в регионе. В 2015 году уровень безработицы в Новосибирской области оценивался в 6,9%, в 2016 — 7,4%.

В Минтруда оценивают уровень безработицы в 1,1%, всего — 16,1 тыс. безработных.

В целом по СФО уровень безработицы оценивается в 8%, среднероссийский уровень — 5,5%.

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