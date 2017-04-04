Перевозчика во Владивостоке оштрафовали из-за грязных автобусов

Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.

Уведомление о наложении штрафа в размере 5 тысяч рублей направила администрация Владивостока руководителю ООО «Влад Авто». В ходе проверки 25 марта было установлено, что сразу два автобуса компании — с государственными регистрационными номерами ВО 896 и Х 682 МВ — находились в ненадлежащем санитарном состоянии. Речь идет о машинах, работающих на маршруте № 1 «Академическая — Окатовая — Змеинка», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Еще один штраф в размере 5 тысяч рублей обязан выплатить руководитель ООО «Полюс-Авто». По предоставленной МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» информации, 24 марта на маршруте № 82 «Завод “Варяг” — Окатовая — Завод “Варяг”» автобус с номером ВО 931 закончил работу в 22.33, причем сделал это на остановке «Проспект 100-летия Владивостока».

Согласно постановлению администрации города от 20.10.2016 № 3041 «О расписании движения транспорта на осенне-зимний период 2016—2017 гг. на территории Владивостокского городского округа», на маршруте № 82 окончание работы в будние и выходные дни должно происходить в 23.00.

Коснулись штрафные санкции и компании «Влад Авто». Ее руководителю направлено уведомление о необходимости заплатить штраф в размере 8 тысяч рублей. 28 марта водитель автобуса с номером ВО 876/25, который принадлежит перевозчику, следуя по маршруту № 77 «Автовокзал — Парк Победы — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум», неоднократно пользовался во время движения мобильным телефоном без специальной гарнитуры.

27 марта сотрудники управления транспорта мэрии провели проверку соблюдения интервала движения автобусов, работы автоинформаторов, санитарного состояния автобусов маршрута № 7 Т «Ж/д вокзал — Баляева». В ходе проверки выявлены нарушения, один из автобусов снят с маршрута.