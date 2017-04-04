Заделка колеи на ЕКАДе обойдется в 167 миллионов

Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом ЕКАДа, передает «Уралинформбюро».

Согласно документации, победитель аукциона должен будет привести в порядок 9 участков общей длиной 16 километров. Дорожникам предстоит срезать верхний слой асфальта, выровнять покрытие и вновь заасфальтировать. Кроме того, им необходимо будет укрепить обочины.

За работы заказчик готов заплатить 167,2 миллиона рублей. Они будут проводиться без перекрытия движения. Закончить ремонт подрядчику придется до 20 октября.