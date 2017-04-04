Тенге продолжает плавно укрепляться

Предыдущая дневная сессия 3 апреля закрылась курсом 313,49 тенге за доллар. Первая сделка утренних торгов прошла по цене 313,5 тенге, она же и стала максимальной. Минимальная стоимость составила 312,54 тенге. Объем торгов достиг 41,45 миллиона долларов при 196 сделках.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, установился на уровне 311−312,8 тенге.

По состоянию на 11.00 по времени Астаны эталонная марка Brent на электронных торгах торгуется по цене 53,120 доллара за баррель. Таким образом, наблюдается падение цен на нефть на 0,7 процента.