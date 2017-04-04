Инвесторы из КНР планируют построить в Канске завод по переработке древесных отходов

Инвесторы из КНР готовы создать заводы по переработке древесных отходов и сборке электроавтобусов в городе Канске Красноярского края. Свой проект они представили в министерстве промышленности, энергетики и торговли региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, делегацию представителей органов власти и инвестиционно-промышленных организаций Гонконга и провинции Цзилинь КНР принял министр Анатолий Цыкалов. Китайская сторона отметила, что готовую продукцию с завода в виде древесного угля и брикетов будут направлять в Корею и Японию.

«Учитывая отношения и опыт взаимодействия России и Китайской Народной Республики по ряду направлений, мы открыты к новым предложениям иностранных коллег. Наличие промышленных площадок и энергетические возможности позволяют говорить о реализации самых масштабных проектов в разных отраслях промышленности», — подчеркнул Анатолий Цыкалов.

Канск — один из самых крупных городов в Красноярском крае. Главными отраслями промышленности являются обрабатывающие производства. В городе действует более 10 крупных и средних промышленных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности. На долю Канска приходится более 50% выпускаемой продукции промышленных предприятий на востоке края.