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08:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Оценка с нарушениями: Бюджет Перми не досчитался десятков миллионов рублей

Из-за того, что оценщик неправильно рассчитал стоимость затрат проекта развития территории в Индустриальном районе, городской казне причинен многомиллионный ущерб.

В Перми из-за проведенной с нарушениями оценки проекта развития застроенной части Индустриального района возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб»). Действия оценщика привели к тому, что бюджет города не досчитался более 83 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В ходе проверки, которую осуществляли городская прокуратура и Контрольно-счетная палата, установлено, что в январе 2015 года Управление жилищных отношений горадминистрации и агентство недвижимости ООО «Агрус» заключили договор о развитии застроенной территории в Индустриальном районе. При определении стоимости затрат проекта оценщик допустил серьезные финансовые нарушения.

«В частности, произведенная оценка была осуществлена без учета ряда обязательных факторов, а также не принято во внимание, что значительная часть жилых помещений в домах, попавших в зону реконструкции, к тому моменту уже была расселена за счет бюджетных средств. Данные действия привели к занижению рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных территорий на 83 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, за 2016 год на территории региона выявлено 1815 экономических преступлений. Более 600 противоправных деяний связано с коррупцией.

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