Как действует на практике пенсионная реформа

Как сообщает Министерство труда, граждане, достигшие пенсионного возраста в этом году, но продолжающие работать, смогут затем потребовать перерасчёта пенсий.

«С учётом реформирования пенсионной системы перерасчёт выплат для граждан, продолжающих работать, является очень практичным и новаторским шагом».

Нине Мушкей 57 лет. В феврале она вышла на пенсию, но продолжает работать воспитателем в детском саду села Фрэсинешты Унгенского района. Через два года, с учётом перерасчёта выплат, её пенсия может увеличиться на 40%.

«Это стимул продолжить работу. От этого мы только выиграеем и конечно же, мы рады», — сказала пенсионерка Нине Мушкей.