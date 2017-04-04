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09:04 (мск), источник: Publika.md

Как действует на практике пенсионная реформа

Граждане Молдовы, которые вышли или выйдут на пенсию в этом году, но продолжат работать, могут требовать раз в два года перерасчета пенсий. Это предусматривает пенсионная реформа.

Источник: Publika.md

Как сообщает Министерство труда, граждане, достигшие пенсионного возраста в этом году, но продолжающие работать, смогут затем потребовать перерасчёта пенсий.

«С учётом реформирования пенсионной системы перерасчёт выплат для граждан, продолжающих работать, является очень практичным и новаторским шагом».

Нине Мушкей 57 лет. В феврале она вышла на пенсию, но продолжает работать воспитателем в детском саду села Фрэсинешты Унгенского района. Через два года, с учётом перерасчёта выплат, её пенсия может увеличиться на 40%.

«Это стимул продолжить работу. От этого мы только выиграеем и конечно же, мы рады», — сказала пенсионерка Нине Мушкей.

Пенсионеры могут требовать перерасчёта пенсий раз в два года. Для этого нужно подать заявку в Национальную кассу социального страхования по месту жительства.

«Для перерасчета пенсии нужно подать заявку и представить удостоверение личности. Информация о трудовом стаже заявителя содержится в его личном счете социального страхования», — сообщилаглава управления генконтроля НКСС Светлана Векверт.

Если после перерасчёта пенсия сократится по сравнению с первоначальной выплатой, заявитель будет получать более высокий платёж.

«При оплате всех взносов, у пенсионеров, продолжающих работать, должно быть право на перерасчёт выплат. Ведь они вносят свой вклад в бюджет соцстрахования наряду с теми, кто выйдет на пенсию позже», — отметил зампредседателя Конфедерации профсоюзов Сергей Саинчук.

С первого апреля пенсии были проиндексированы почти на 7%. В силу также вступила новая формула расчёта выплат.

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