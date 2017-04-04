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09:08 (мск), источник: NewsKo

Аукцион на реконструкцию трамвайных путей пройдёт повторно

Пермское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «ТСИ-Пермь» на действия МКУ «Пермблагоустройство» при организации и проведении аукциона на реконструкцию трамвайных путей по ул. Уральская. Однако в ходе рассмотрения жалобы комиссия антимонопольного органа установила, что заказчик допустил техническую ошибку в аукционной документации.

Заказчик при установлении требований к используемым материалам неверно указал показатель марки асфальтобетонной смеси, что могло ввести в заблуждение участников аукциона. Так, заявка ООО «ТСИ-Пермь» была отклонена, поскольку организация неверно указала показатель марки асфальтобетонной смеси.

Пермское УФАС обязало заказчика отменить результаты аукциона, внести изменения в аукционную документацию и продлить срок приёма заявок на аукцион. Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Землячки (трамвайные пути) объявлен 28 февраля 2017 года. Заказчик — МКУ «Пермблагоустройство». Максимальная цена контракта 218 млн 944,2 тыс. руб.

23 марта Состоялось рассмотрение заявки единственного участника аукциона — ООО «Старт». Заявка второго участника не была допущена на аукцион.

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