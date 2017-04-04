В этом году мёд может подорожать: пчеловоды потеряли 50% пчелиных семей

По словам специалистов, одна из причин гибели насекомых — отсутствие пыльцы из-за летней засухи. Другие причины — вредители и чрезмерное использование химикатов. Такая же ситуация в соседней Румынии.

Сейчас на рынках мед продают по сто леев за килограмм.

По статистике, в Молдове насчитывается шесть тысяч пасек, где обитает 130 тысяч пчелиных семей.