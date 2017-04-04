17,5 млн рублей выделено на ремонт и строительство в Ростовском зоопарке
Деньги пойдут, в частности, на капремонт центральной входной группы и здания музея.
Деньги пойдут, в частности, на капремонт центральной входной группы и здания музея.
17,5 млн рублей выделено в 2017 году из городского бюджета на ремонт и строительство в Ростовском зоопарке.
Согласно информации из официальных источников, деньги пойдут, в частности, на капремонт центральной входной группы и здания музея, а также на создание условий для содержания белых носорогов, переговоры о передаче которых Ростовскому зоопарку ведутся с зоологическим центром
Кроме того, в зоопарке появятся экспозиции «Львиный прайд» и «Турьи горки-2».
Планируется, что все строительные работы будут завершены в мае. Открыть