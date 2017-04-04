Волгоград стал самым бедным городом-миллионником

Из городов с населением больше миллиона человек самые высокие зарплаты после Москвы и Питера в столице Урала, в Екатеринбурге (43,9 тысячи рублей). Затем идут северные города: Красноярск (41,7 тысячи рублей) и Новосибирск (39,4 тысячи рублей). Пятёрку самых благополучных в плане зарплат городов замыкают Нижний Новгород (39,3 тысячи рублей) и Уфа (39 тысяч рублей). У наших соседей, в Ростове-на-Дону и Воронеже, зарплата составляет 38,2 тысячи и 32,7 тысячи рублей соответственно.