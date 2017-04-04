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09:17 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград стал самым бедным городом-миллионником

Это стало известно из рейтинга Росстата. Согласно данным ведомства, средняя зарплата работников крупных и средних волгоградских организаций составила в прошлом году 32 341 рубль.

Из городов с населением больше миллиона человек самые высокие зарплаты после Москвы и Питера в столице Урала, в Екатеринбурге (43,9 тысячи рублей). Затем идут северные города: Красноярск (41,7 тысячи рублей) и Новосибирск (39,4 тысячи рублей). Пятёрку самых благополучных в плане зарплат городов замыкают Нижний Новгород (39,3 тысячи рублей) и Уфа (39 тысяч рублей). У наших соседей, в Ростове-на-Дону и Воронеже, зарплата составляет 38,2 тысячи и 32,7 тысячи рублей соответственно.

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