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10:07 (мск), источник: Sputnik.by

К «Евроопту» за доминирование на рынке могут применить санкции

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в парламенте анонсировал возможные санкции в отношении компании «Евроторг» — оператора торговой сети «Евроопт».

Источник: Sputnik.by

В Беларуси законодательством установлены ограничения для торговых сетей: в том или ином регионе их доля в розничной торговле не может превышать 20%.

«Сегодня доля “Евроопта” в некоторых регионах превышает допустимые 20%: в семи районах страны она выше 23%. “Евроопт” предписания получил, санкции могут быть применены уже в этом году», — сказал Колтович, отвечая на вопросы парламентариев о том, как МАРТ борется с монополистами на рынке розничной торговли.

Он подчеркнул, что до настоящего времени ведомство санкции к монополистам не применяло.

Колтович также заметил, что в случае применения санкций все сделки, которые «Евроторг» заключил с целью приобретения и открытия новых торговых объектов, будут признаны ничтожными.

Министр обратил внимание, что в Беларуси, помимо «Евроопта», есть и второй крупный ритейлер, доля которого, особенно в малых городах и в сельской местности, превышает разрешенные 20% — это Белкоопсоюз.

Он признал, что в тех регионах, куда приходит частный ритейлер, и государственная сеть начинает работать лучше.

«Надо решить один вопрос: либо мы продолжаем развивать Белкоопсоюз, либо предлагаем рыночные условия и способствуем развитию конкуренции», — сказал Колтович.

Он пояснил, что МАРТ не препятствует развитию различных торговых сетей в регионах, и небольшие частные магазины могут стать альтернативой крупным госсетям. Государство, добавил Колтович, готово пойти бизнесу навстречу и предложить в торговле работать в малых городах и на селе на тех же льготных налоговых условиях, что и агроусадьбам — за одну базовую в год. До 15 апреля МАРТ подготовит соответствующий проект президентского указа.

«Речь идет о том, чтобы приравнять условия ведения бизнеса в торговле и общественном питании для микроорганизаций к условиям ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма. Это решает вопрос занятости, создания новых рабочих мест, а также инициативы на местах», — пояснил глава МАРТ.

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