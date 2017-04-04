Пермская пригородная компания: электрички перейдут на летнее расписание

Расписание пригородных электричек традиционно меняется в апреле. В Пермской пригородной компании сообщили, что вернутся остановки, которые отменяли на зиму и появятся новые маршруты.

Так, с 28 апреля по 30 сентября по пятницам, субботам и воскресениям будут ходить электрички: № 6025/6026 «Пермь-2 — Менделеево» и№ 7168/7171 «Пермь-2 — Кишерть».

С 2 мая по 28 сентября с понедельника по четверг — №№ 6027/6028 «Пермь-2 -Григорьевская».

С 29 апреля по 30 сентября по субботам: № 6021 «Пермь-2 -Григорьевская».

С 1 мая по 30 сентября ежедневно:№ 6163/6164 «Чусовская-Губаха», № 6294/6293 «Пермь-2-Дивья», № 7106 «Оверята-Пермь-2».

С 1 июня до ввода нового графика движения ежедневно будет ходить№ 7166 «Пермь-2-Кордон» и №№ 7192/7191 «Пермь-2-Кунгур-Пермь-2».

Напомним, с 1 апреля в пригородных поездах будут вести учёт перевозок льготников федерального значения. Поэтому пассажиров могут попросить предоставить номер страхового свидетельства (СНИЛС).