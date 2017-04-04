Коммунальный мост будут ремонтировать 2 года

Ремонт Коммунального моста в Красноярске пройдет в 2 этапа. Работы на переправе начнутся с 20 мая, рассказали в департаменте городского хозяйства.

На первом этапе этим летом отремонтируют участок от Предмостной площади до острова Отдыха, на самом острове и участок моста со стороны левого берега над улицей Дубровинского. Работы продлятся 120 дней. С 19 мая для проезда личного транспорта будет закрыт участок над Абаканской протокой, а через две недели — весь мост целиком.

Второй этап затронет участок моста над основным руслом реки со стороны левого берега, им займутся летом 2018 года.

Движение на мосту будет перекрыто для автомобильного транспорта. Добраться с берега на берег можно будет только на автобусах, для которых оставят по одной крайней полосе движения. Также проезд будет доступен для машин спецслужб.

Коммунальный мост Красноярска — один из одиннадцати действующих мостов через реку Енисей. Соединяет правый и левый берега столицы Красноярского края. На правом берегу мост выходит на Предмостную площадь, на левом — на Театральную площадь. Ширина Коммунального моста составляет 23,4 м, высота — 26 м. Открыт в 1961 году. Образец позднего сталинского ампира.