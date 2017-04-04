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09:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Строительство гипермаркета IKEA в Красноярске оценили в 9 млрд рублей

Точный срок реализации проекта пока неизвестен.

Строительство торгового комплекса под маркой IKEA в Красноярске обойдется в 9 млрд рублей. Информация опубликована на региональном инвестиционном портале.

Напомним, в январе прошлого года стало известно, что мировой мебельный бренд выкупил участок под строительство ТЦ в «Солонцах-2» недалеко от Северного шоссе. Общая площадь планируемого к застройке участка составляет 477 089 кв. метров. Также компания завладела территорией под благоустройство и организацию подъездов площадью в 34 941 «квадратов».

Стоимость аренды на оба участка — 244,1 млн рублей и 13,6 млн рублей в год соответственно. Срок аренды устанавливается на 7 лет.

На инвестиционном портале уточняется, что объем вложений оценен в 9 млрд рублей, а точный срок реализации проекта устанавливается бизнесменами и пока неизвестен. Строительство нового гипермаркета позволит создать до 3 тысяч новых рабочих мест.

Добавим, в «Солонцах-2» уже возводится комплекс социального жилья. Кроме того, мэрия зарезервировала несколько участков под строительство новой дороги.

Фото: krskinvest.ru.

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