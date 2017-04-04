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11:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Огромные ямы на тротуаре во Владивостоке ждут денег из бюджетов Приморья и РФ

Планируется капитальный ремонт дороги от ж/ вокзала до Казанского моста.

Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.

Огромные ямы на тротуаре на Верхнепортовой во Владивостоке отремонтируют только при условии финансирования из краевого и федерального бюджетов, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель пресс-службы мэрии.

Тротуар на улице Верхнепортовой длительное время нуждается в капитальном ремонте. Периодически рабочие засыпали ямы скальным грунтом и щебнем и укладывали сверху асфальт. Но надолго этих мер не хватало. Вот и сейчас по пути от FESCO-Hall до железнодорожного вокзала прохожие рискуют угодить в метровые провалы.

«Работы по ремонту дорожного полотна и тротуара от железнодорожного вокзала до Казанского моста включены в план капитального ремонта по приоритетной федеральной программе “Безопасные и качественные дороги”. Планируется не ямочный, а капитальный ремонт. И лишь при условии выделения финансирования из краевого и федерального бюджетов», — уточнили в мэрии.

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